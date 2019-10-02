Доступный процессор AMD Ryzen 5 3500 выходит в Индии

Несколько дней назад в Китае начались продажи потенциально хитового процессора AMD Ryzen 5 3500X, а сегодня появились подробности релиза его менее шустрой версии Ryzen 5 3500. В одном из индийских интернет-магазинов стоит дата начала продаж – 5 октября. При этом цена указана несколько завышенная – 155 долларов, при том Ryzen 5 3500X оценен в Китае в 140 долларов. Скорее всего, дело в налогах, логистике и желании магазина подзаработать на ажиотаже вокруг ожидаемой новинки. Очевидно, что во время полноценных продаж Ryzen 5 3500 будет стоить на 10-15 долларов дешевле Ryzen 5 3500Х.