Доступный сварочный аппарат для труб до 160 мм

2018-08-16, Автор - Айдар Габдулхаков; [83]
Современные технологии далеко продвинулись вперед и это привело к тому, что устройства, которые раньше стояли больших денег, сегодня могут позволить себе практически каждый. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию сварочный аппарат, позволяющий быстро заварить трубу диаметров до 160 мм. Встречайте, перед вами модель NFRM 160 LET, которая отлично подойдет не только для профессиональных, но и обычных пользователей.

Средняя стоимость сварочного аппарата NFRM 160 LET составляет приблизительно 60 000 рублей. С более подробными ценами, характеристиками и возможностями данного решения вы можете ознакомиться на сайте MSA 007 . Кроме того, здесь же вы сможете получить ответы на все интересующие вас вопросы, и более того, подобрать для себя любую другую модель сварочного аппарата, который обязательно придется вам по душе.

Особенности NFRM 160 LET

  • Страна производитель: Россия
  • Гарантия: 1 год
  • Количество зажимов: 2
  • Эл. Питание: 220В
  • Потребляемая мощность: 1.7 кВт
  • Рекомендуемая мощность: 2.0 кВт
  • Вес: 30 кг
Устройство поставляется в компактной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию о данном сварочном аппарате. В комплекте поставки есть все необходимое для полноценной работы: редукционные вкладыши (50, 63, 75, 90, 110, 125, 140 мм), отвертка, накидной ключ, металлический ящик для хранения принадлежностей.

Данный сварочный аппарат получил сразу 2 алюминиевых зажима, что существенно упростит вашу работу. Кроме того, следует отметить, что нагревательный элемент устройства получил тефлоновое покрытие. Понравится терморегулятор нагревателя с электронной регулировкой и цифровым индикатором. Благодаря тому, что производится данное устройство у нас в России, в случае поломки аппарата у вас не будет проблем с наличием запчастей. NFRM 160 LET отлично подойдет для сварки труб и фитингов из ПНД, ПП, ПВДФ.

Согласитесь, что за небольшую стоимость вы получаете под свое управление действительно профессиональное и проверенное временем решение, которое заинтересует не только обычных, но и более профессиональных сварщиков, которые ищут недорогое, но в то же время надежное устройство. Как нам кажется, модель NFRM 160 LET полностью оправдывает свои вложения и сумеет прослужить достойную службу владельцу. В любом случае выбор остается за вами. Самое главное не торопиться, и сделать правильное решение.


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