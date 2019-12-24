Доступно обновление 3.8 для игры Star Citizen

Новые функции из обновления станут доступны лишь в 2020 году. Обновление содержит множество изменений и дополнений. Система Procedural Planet Tech была обновлена. В игру была добавлена новая планета, боевая система ближнего боя, захват кораблей и система законов.

Для пользователей станет доступен новый игровой процесс Rescue Hijacked 890 Jump он предназначен для 4 игроков. Введена система права: штрафы - когда игроки Star Citizen нарушают закон, они подвергаются криминальному статусу.

Добавлены корабли и оружие. ARGO MOLE - многопрофильное горнодобывающее судно. Баллистическая снайперская винтовка Behring P6-LR. Ракетная установка Animus.