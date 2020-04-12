Доступно обновление версии 1.05 для Resident Evil 3 Remake

Новое обновление доступно для платформы Xbox One. Размер обновления составляет около 100 Мб. Устраняет проблемы с производительностью и теперь предлагает игрокам стабильные 60+ FPS. Так как были жалобы от игроков о том, что они испытывают проблемы с частотой кадров.

Проблемы с производительностью игры возникли после выхода в прошлом месяце демоверсии. Resident Evil 3 Remake работала с разрешением 4K на консоли Xbox One X. Также проблемы возникли и в версии для ПК.

С выходом обновления проблемы устранены. Скачать обновление можно с официального сайта разработчика игры.