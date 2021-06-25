Dota 2 получила поддержку технологии AMD FidelityFX Super Resolution

В Dota 2 вышло крупное обновление, была добавлена аркана на героя Spectre, новый Battle Pass 2021 и летний ивент Nemestice (Враждостояние). Кроме того, обновление также добавляет поддержку AMD FidelityFX Super Resolution. Этот метод позволяет игре визуализировать с более низким разрешением, а затем масштабировать результаты с улучшенным качеством изображения. В результате получается высококачественный рендеринг при более низких затратах на производительность, чем рендеринг в полном разрешении, что обеспечивает более высокую частоту кадров даже на менее мощных видеокартах.

FidelityFX Super Resolution работает на любом графическом процессоре, совместимом с DirectX 11 или Vulkan.
Комментарии и отзывы AMD FidelityFX Super Resolution
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