Драйвер AMD Adrenalin Edition 22.6.1 повышает производительность в F1 2022

Компания AMD выпустила новый графический драйвер AMD Adrenalin Edition 22.6.1. Новая версия добавляет оптимизацию в гоночном симуляторе F1 22 и улучшает производительность игры. С новым драйвером ожидается прирост производительности до 5% в F1 2022 при настройках 4k Ultra High с использованием программного обеспечения AMD: Adrenalin Edition 22.6.1 на Radeon RX 6950 XT по сравнению с предыдущей версией драйвера. AMD Adrenalin Edition 22.6.1 также устраняет известные проблемы.

Скачать последнюю версию драйвера AMD Adrenalin Edition можно с официального сайта или через приложение.