Дрон DJI Mavic Mini 2 получит сенсор на 12 Мп

На сайте отечественного дистрибьютора MERLION обнаружились сведения о компактном дроне DJI Mavic Mini 2, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат будет характеризоваться контрольными частотами 2,4 и 5,8 МГц, возможностью записывать видео в разрешении 4К, поддержкой GPS и ГЛОНАСС, а также датчиком изображения разрешением 12 Мп. Ориентировочная масса DJI Mavic Mini 2 составляет около 249 граммов. Ранее дрон засветился в базе данных американского регулятора FCC, что лишь подтверждает скорую презентацию. Помимо данной модели, в декабре китайский производитель должен представить дрон Phantom V с возможностью работы со сменной оптикой.

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