Дрон DJI Mini 2 SE будет записывать видео в 2,7К

Несколько дней назад источники впервые сообщили о существовании квадрокоптера DJI Mini 2 SE, а сегодня в сети появилась фотография его упаковки с основными характеристиками. Итак, дрон будет характеризоваться массой 249 граммов, временем автономной работы 31 минута (DJI Mini 2 летал ровно на минуту меньше), возможностью записывать видео в разрешении 2,7K, дальностью передачи изображения до 10 тысяч метров в разрешении 720р (прошлое поколение работало только на расстоянии до 4 км), функциями QuickShots, работой с ветром до 38 км/ч, а также комплектом Fly More Combo с тремя аккумуляторами и тремя парами пропеллеров. Официальная презентация устройства состоится уже завтра, 9 февраля.