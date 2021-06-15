Дрон DJI Mini SE будет стоить 300 долларов

Американский магазин Walmart раскрыл подробности о дроне DJI Mini SE, который должен стать самой доступной моделью китайского производителя. По крайне мере, в Walmart устройство будет стоить 300 долларов. Новинка будет характеризоваться дальностью полёта 4 км, длительностью полета до получаса, записью видео с включенной стабилизацией в разрешении 2,7К при 30 к/с или Full HD при 60 кадрах в секунду, 12-Мп датчиком изображения оптического формата 1/2,3 дюйма, массой 249 граммов, а также размерами в сложенном состоянии 14:8,2 см. Официальный релиз дрона ожидается в ближайшие дни, а в продаже DJI Mini SE появится через несколько дней после премьеры.