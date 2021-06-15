Дрон DJI Mini SE будет стоить 300 долларов

Американский магазин Walmart раскрыл подробности о дроне DJI Mini SE, который должен стать самой доступной моделью китайского производителя. По крайне мере, в Walmart устройство будет стоить 300 долларов. Новинка будет характеризоваться дальностью полёта 4 км, длительностью полета до получаса, записью видео с включенной стабилизацией в разрешении 2,7К при 30 к/с или Full HD при 60 кадрах в секунду, 12-Мп датчиком изображения оптического формата 1/2,3 дюйма, массой 249 граммов, а также размерами в сложенном состоянии 14:8,2 см. Официальный релиз дрона ожидается в ближайшие дни, а в продаже DJI Mini SE появится через несколько дней после премьеры.

Комментарии и отзывы DJI Mini SE
Nokia выпускает Bluetooth-гарнитуру T200...
Компания Nokia представила в Индии новую Bluetooth-гарнитуру с именем T2000. ...
Cougar выпустила игровую гарнитуру Immer...
Cougar объявила о выпуске игровой гарнитуры Immersa Essential. Наушники отличаются легкой конструкцией, в...
Обзор HARPER SIERRA GKB-P102 и Harper Ga...
Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередные новинки от HARPER. Встречайте, перед вами игро...
Redmi Note 9 Pro 5G обновили до стабильн...
Компания Xiaomi выпустила финальную версию фирменной оболочки MIUI 12.5 на базе операционной системы Andr...
Планшет Samsung Galaxy Tab S8 Ultra полу...
В сети появились подробности о планшетах серии Samsung Galaxy Tab S8, в которую войдут три модели с кодов...
Разработчики Halo Infinite представили м...
На мероприятии E3 2021, компания 343 Industries представила многопользовательский режим своего проекта Ha...
Как выбрать рюкзак для ноутбука...
В современном мире пользователи просто не могут представить свою жизнь без использования ноутбука, так ка...
Samsung выпустила уникальные беспроводны...
Сегодня компания Samsung рассказала о довольно интересная акции, в ходе которой беспроводные наушники Gal...
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor