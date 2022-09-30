Дрон Google в процессе доставки посылки упал на провода и сгорел

Крупные компании, которые занимаются грузоперевозками, активно работают над использованием дронов — это возможность быстро и без участия оператора доставлять мелкие грузы в точку выгрузки. Но нужно понимать, что инфраструктура пока что не готова, плюс есть определенные трудности, связанные с тем, что дроны не такие уж умные, как хотелось бы. Например, недавно в Австралии дрон Wing, который разрабатывается компанией Google для доставки продуктов питания и малогабаритных грузов, в процессе полёта просто приземлился на линию электропередач. Не совсем понятно, почему произошло именно так, ведь дрону нужно было еще лететь до точки выгрузки, но он принял решение остановиться именно на проводах. В итоге конструкция дрона вызвала короткое замыкание.

Да, дрон вызвал возгорание линии электропередач, в результате чего электричество пропало в более чем тысяче частных домов. Это на самом деле серьезная проблема, так как если бы электричество пропало, например, в больнице или на пожарной станции, то это могло бы привести к ужасным последствиям. Соответственно, теперь дронам компании Google могут запретить полеты на какое-то время, чтобы исправить ситуацию и, вероятно, пересмотреть маршруты или конструкцию самого дрона. При этом хотелось бы напомнить, что за длительное время эксплуатации дронов это первая подобная проблема — ранее дроны доставляли посылки исправно и без сбоев. Да и за этим будущее, ведь именно коптеры будут доставлять продукты из супермаркетов лет через 20.
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