Дрон Zino Mini оценен в $460

Компания Husban пополнила ассортимент дронов моделью Zino Mini, масса которого составляет 249 граммов. Новинка характеризуется 1/1,3-дюймовым CMOS-датчиком, возможностью записывать видео в разрешении 4K и кадровой частотой 30 к/с, временем полета до 40 минут на расстоянии до 10 километров от оператора, аккумулятором ёмкостью 3000 мАч, слотом для карт памяти MicroSD, умным режимом слежения для следования за движущимися объектами, а также версиями с 64 ГБ или 128 ГБ встроенной памяти. Цена дрона составляет 460 долларов.

Комментарии и отзывы Zino Mini
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