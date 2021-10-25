Дрон Zino Mini оценен в $460

Компания Husban пополнила ассортимент дронов моделью Zino Mini, масса которого составляет 249 граммов. Новинка характеризуется 1/1,3-дюймовым CMOS-датчиком, возможностью записывать видео в разрешении 4K и кадровой частотой 30 к/с, временем полета до 40 минут на расстоянии до 10 километров от оператора, аккумулятором ёмкостью 3000 мАч, слотом для карт памяти MicroSD, умным режимом слежения для следования за движущимися объектами, а также версиями с 64 ГБ или 128 ГБ встроенной памяти. Цена дрона составляет 460 долларов.