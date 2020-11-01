Два новых чипсета MediaTek с ядрами Cortex-A78 в разработке

Новые чипсеты MediaTek готовит в своей духовке, Digital Chat Station, раскрыл некоторые подробности о двух новых процессорах.

Два набора микросхем - это MT6893 и MT6891, они будут 5-нм или 6-нм процессорами. Эти два набора микросхем будут высокопроизводительными процессорами, так как они оснащены более мощным ядром процессора Cortex-A78 Arm.

Dimensity 1000+ в настоящее время самый мощный мобильный процессор MediaTek имеет Cortex-A77 ядра. Это тоже 7-нм чип. Эти новые чипы должны значительно повысить производительность, поскольку они построены на меньшем узле и оснащены более мощным процессором. Они также должны запускаться под серией Dimensity и со встроенными модемами 5G .