Две новые беззеркальные камеры от Sony - Alpha 6100 и Alpha 6600

2019-08-31, Автор - Anna; Продукт - Sony Alpha 6100, Alpha 6600 ; [58]
Sony выпустила новую линейку беззеркальных камер серии Alpha APS-C - A6600 и A6100. Обе камеры выглядят одинаково, но Sony утверждает, что обе камеры были созданы для разных ситуаций и потребностей.

Флагман A6600 оснащен 24,2MP APS-C Exmor CMOS-датчиком с 5-осевой стабилизацией в теле. Беззеркальный корпус также оснащен новейшим процессором изображений BIONZ X с интерфейсом LSI. A6600 также имеет сверхбыструю автофокусировку (AF), которая позволяет камере находить объект всего за 0,02 секунды. Кроме того, камера имеет ISO от 100 до 32000 с возможностью расширения до 102400, в то же время присутствуют функции отслеживания автофокусировки в режиме реального времени и отслеживания автофокуса в реальном времени, которые дебютировали на A6400. Sony также модернизировала A6600 батареей Z, что позволяет снимать до 710 снимков за одну зарядку.

Младшая модель A6100 имеет аналогичный 24,2MP APS-C Exmor CMOS-датчик, но будет полагаться только на стабилизацию объектива. Функция отслеживания автофокусировки в режиме реального времени обнаружена в камере, но Eye AF для записи видео не поддерживается. ISO варьируется от 100 до 32000 и расходуется до 51200. A6100 также имеет меньшую батарею и способен снимать только 380 снимков за один заряд. Также важно отметить, что у A6100 также отсутствует защита из магниевого сплава, которая защищает от пыли и влаги.

Обе камеры способны снимать в 4K при 30 кадрах в секунду и непрерывно снимать со скоростью 11 кадров в секунду с 425 доступными точками автофокусировки. Сенсорный экран с поворотом на 180 ° и возможность подключения Bluetooth, Wi-Fi и NFC. Sony A6100 и A6600 будут доступны в ноябре этого года.

Комментарии и отзывы Sony Alpha 6100, Alpha 6600
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