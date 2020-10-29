Двухлетняя Fujifilm X-T3 получает более быструю автофокусировку

Свежая прошивка для двухлетней беззеркальной камеры Fujifilm X-T3 обещает довести производительность автофокуса до уровня новой X-T4.

Также обновление подразумевает повышение отслеживания автофокуса в два раза, улучшение автофокусировки по глазам, работу AF при слабом освещении до -7EV и новую функцию ограничителя фокуса, которая обеспечивает предварительно определенный диапазон фокусировки.

Помимо этого, есть и другие улучшения взаимодействия с пользователем, в том числе возможность изменять точку фокусировки с помощью рычага фокусировки во время блокировки автоэкспозиции и настройка одиночной точки автофокусировки во время записи видео.
Комментарии и отзывы Fujifilm X-T3
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