Двусторонняя толстовка с капюшоном на молнии Hoodie-X от Graphene-X

Водонепроницаемая двусторонняя куртка Hoodie-X от Graphene-X и предназначена для защиты от непогоды благодаря трехслойной ткани и интегрированной конструкции из графена.

Hoodie-X раздвигает границы невозможного, чтобы стать самой продвинутой толстовкой на молнии из когда-либо созданных. Защищает вас от непогоды, как никакой другой худи, благодаря трехслойной ткани с футуристической мембраной. При переосмыслении одежды компания руководствовалось прочностью и универсальностью. Здесь большую роль сыграло материаловедение. Толстовка Hoodie-X имеет флисовую сетку с интегрированной графеном, которая при ношении на внутренней стороне согреет вас даже в самых холодных условиях. Графен отлично излучает тепло, а его профиль излучения в дальнем инфракрасном (FIR) диапазоне почти идентичен профилю излучения человеческого тела. Это означает, что он исключительно эффективно аккумулирует и удерживает тепло. Кроме того, благодаря бактериостатическим свойствам графена худи-X никогда не пахнет.

Комментарии и отзывы Hoodie-X
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