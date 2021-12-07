Dying Light 2 Stay Human - игровой процесс, сюжетная линия и городской открытый мир

Более двадцати лет назад в Харране мы боролись с вирусом - и проиграли. Теперь мы снова проигрываем. Город, одно из последних крупных населенных пунктов, раздирается конфликтами. Цивилизация вернулась в Средневековье. И все же у нас все еще есть надежда. Вы странник, способный изменить судьбу Города. Но ваши исключительные способности имеют свою цену. Преследуемые воспоминаниями, которые невозможно расшифровать, вы решили узнать правду ... и оказались в зоне боевых действий. Оттачивайте свои навыки, ведь чтобы побеждать врагов и заводить союзников, вам понадобятся кулаки и смекалка. Раскройте темные секреты обладателей силы, выберите сторону и решите свою судьбу. Но куда бы ни привели вас ваши действия, вы никогда не сможете забыть одну вещь - оставаться человеком.