Dying Light 2 Stay Human - игровой процесс, сюжетная линия и городской открытый мир

Dying Light 2 будет официально выпущен 4 февраля 2022 года и будет доступен для игры на ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Dying Light 2 Stay Human предлагает сиквел к ранее выпущенной в 2015 году игре с тем же названием и представляет собой ролевую игру жанра «ужас в режиме выживания» с одиночным и многопользовательским режимами. Действие второй игры происходит в огромном городском открытом мире Европы, который игроки могут свободно исследовать. На этой неделе Techland выпустила новый трейлер игрового процесса, который дает дополнительное представление о том, чего вы можете ожидать от новой игры.

Более двадцати лет назад в Харране мы боролись с вирусом - и проиграли. Теперь мы снова проигрываем. Город, одно из последних крупных населенных пунктов, раздирается конфликтами. Цивилизация вернулась в Средневековье. И все же у нас все еще есть надежда. Вы странник, способный изменить судьбу Города. Но ваши исключительные способности имеют свою цену. Преследуемые воспоминаниями, которые невозможно расшифровать, вы решили узнать правду ... и оказались в зоне боевых действий. Оттачивайте свои навыки, ведь чтобы побеждать врагов и заводить союзников, вам понадобятся кулаки и смекалка. Раскройте темные секреты обладателей силы, выберите сторону и решите свою судьбу. Но куда бы ни привели вас ваши действия, вы никогда не сможете забыть одну вещь - оставаться человеком.