Dying Light 2 получит бесплатный апгрейд между консолями

После нескольких переносов игра Dying Light 2 наконец выйдет в релиз 4 февраля. И если у вас еще не было возможности приобрести PlayStation 5 или Xbox Series X/S, разработчик Techland предоставит доступную возможность обновить версию игры под новые консоли совершенно бесплатн. В объявлении, обнаруженном информационным изданием Eurogamer, на этой неделе студия сообщила, что предоставит бесплатные обновления текущего поколения тем, кто купит Dying Light 2 на PlayStation 4 или Xbox One. Это означает, что позже у вас будет возможность поиграть в игру с улучшенной графикой. Как и многие недавние выпуски PS5 и Xbox Series X/S, Dying Light 2 будет поставляться с несколькими режимами рендеринга, что позволит вам настроить игру так, чтобы отдать приоритет либо графической привлекательности, либо лучшей производительности.

Если вам нужна наилучшая графика, вы можете выбирать между отдельными режимами «Качество» и «Разрешение». Как вы, вероятно, догадались из названия, последний будет пытаться отрендерить игру в разрешении 4K. Менее очевиден режим «Качество», который добавляет трассировку лучей. И если все, что вам нужно, это плавная частота кадров, включенный режим «Производительность» будет отображать Dying Light 2 со скоростью 60 кадров в секунду или выше. Эта новость появилась на той же неделе, когда Techland объявила, что облачная версия Dying Light 2 для Switch будет отложена на полгода. Студия заявила, что приняла решение отложить выпуск, чтобы обеспечить наилучшие впечатления для поклонников Nintendo.