Dying Light 2 вышла в Steam с рейтингом 76% и 164K онлайн

Dying Light 2 Stay Human вышла на ПК и консолях.Пока неизвестно, как обстоят дела с консольной версией игры, но на ПК у Dying Light 2 дела идут хорошо. В первые часы релиза Steam-версия игры привлекла одновременно более 164 тысяч человек. Скорее всего, в ближайшие дни этот показатель возрастет. Для сравнения: первая часть Dying Light привлекла в Steam максимум 45,8 тысячи игроков. Сейчас игру положительно оценивают 76% покупателей на ПК, но разработчикам, судя по всему, еще предстоит поработать над технической частью.

Игроки довольно часто жалуются на проблемы с оптимизацией и производительностью. Скорее всего, дело в разных сочетаниях железа: владельцы одних и тех же моделей видеокарт могут говорить о диаметрально противоположных результатах.
Комментарии и отзывы Dying Light 2
Microsoft объявляет об обновлении игры Microsoft Flight Simu…
Microsoft объявляет об обновлении игры Microsoft Flight SimuMicrosoft объявляет о выпуске обновленной версии игры Microsoft Flight Simulator: Game of the Year Editio…
Call of Duty не покинет консоль PlayStation…
Call of Duty не покинет консоль PlayStationКак сообщает информационное издание Bloomberg, Activision планирует выпустить как минимум следующие три и…
Serious Sam 4 Launch Bundle доступен на Xbox…
Serious Sam 4 Launch Bundle доступен на XboxГеймерам Xbox, которые еще не знакомы с шутером от первого лица Serious Sam 4, может быть интересно узнат…
Аркадная игра WindJammers 2 выйдет в январе 2022 года…
Аркадная игра WindJammers 2 выйдет в январе 2022 годаРазработчик Dotemu подтвердил дату релиза классической аркадной игры WindJammers 2. …
Карточная игра Yu-Gi-Oh! Master Duel запущена в Steam…
Карточная игра Yu-Gi-Oh! Master Duel запущена в SteamKonami Digital Entertainment запускает Yu-Gi-Oh! Master Duel в Steam. …
Ролевая экшн-игра Elden Ring теперь доступна для предзаказа…
Ролевая экшн-игра Elden Ring теперь доступна для предзаказаДолгожданная игра Elden Ring, созданная командой разработчиков FromSoftware, ответственной за создание по…
Suicide Squad: Kill the Justice League перенесена на 2023 го…
Suicide Squad: Kill the Justice League перенесена на 2023 гоRocksteady Studios подтвердили новость о том, что переносят запуск Suicide Squad: Kill the Justice League…
PUBG: New State теперь доступен для всех пользователей Andro…
PUBG: New State теперь доступен для всех пользователей AndroВ феврале этого года разработчик PUBG Krafton Inc. продемонстрировал PUBG: New State - современный взгляд…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor