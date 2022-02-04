Dying Light 2 вышла в Steam с рейтингом 76% и 164K онлайн

Dying Light 2 Stay Human вышла на ПК и консолях.Пока неизвестно, как обстоят дела с консольной версией игры, но на ПК у Dying Light 2 дела идут хорошо. В первые часы релиза Steam-версия игры привлекла одновременно более 164 тысяч человек. Скорее всего, в ближайшие дни этот показатель возрастет. Для сравнения: первая часть Dying Light привлекла в Steam максимум 45,8 тысячи игроков. Сейчас игру положительно оценивают 76% покупателей на ПК, но разработчикам, судя по всему, еще предстоит поработать над технической частью.

Игроки довольно часто жалуются на проблемы с оптимизацией и производительностью. Скорее всего, дело в разных сочетаниях железа: владельцы одних и тех же моделей видеокарт могут говорить о диаметрально противоположных результатах.