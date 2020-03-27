Dyson создала аппарат для искусственной вентиляции легких

Больницы — это фронт войны с коронавирусом, где врачи, медсёстры и санитары героически сражаются во имя того, чтобы спасать жизни и помогать людям излечиваться от этого ужасного вируса. Как и в любой другой битве, нам предстоит преодолеть множество трудностей, и не в последнюю очередь необходимо решить задачу снабжения больниц необходимым оборудованием, в том числе аппаратами искусственной вентиляции легких. Эти устройства поддерживают пациентов, которые больше не могут самостоятельно дышать. К сожалению, в настоящее время ощущается значительная нехватка аппаратов ИВЛ, как в Великобритании, так и в других странах.Когда десять дней назад мне позвонил премьер-министр Борис Джонсон, мы перенаправили ресурсы компании Dyson на совместную работу с TTP (The Technology Partnership) на создание и производство принципиально нового аппарата искусственной вентиляции лёгких CoVent. Это устройство можно производить быстро, эффективно и большими партиями. Оно разработано для удовлетворения специфических клинических потребностей пациентов с коронавирусом и подходит для применения в различных клинических условиях. Главный вызов заключался в том, чтобы в чрезвычайно короткие сроки спроектировать и запустить в производство крупными партиями новый сложный медицинский продукт. Так началась гонка по запуску CoVent.

«Сердцем» нового устройства стал двигатель Dyson с цифровым управлением. Его конструкция оптимизирована для того, чтобы обеспечить высочайший уровень искробезопасности, благодаря чему аппарат особенно хорошо подходит для массового промышленного производства. Устройство спроектировано так, чтобы обеспечивать высококачественную, безопасную и стабильную подачу воздуха. При разработке аппарата мы опирались на свой опыт в области производства очистителей воздуха, который помогает нам добиваться высококачественной фильтрации в крупносерийных устройствах.Аппараты искусственной вентиляции лёгких CoVent являются поднадзорными продуктами, поэтому Dyson и TTP будут сотрудничать с Государственной службой по лекарственным средствам и правительством Великобритании, чтобы утвердить проект самого устройства и производственного процесса. Мы получили от правительства Великобритании первый заказ на 10 000 единиц CoVent, который выполним на условиях открытого доступа к документации. Мы также ищем способы сделать продукт доступным на международном уровне.Я горжусь тем, чего достигли инженеры Dyson и наши партнёры из TTP, и очень хочу как можно скорее увидеть CoVent на производстве и в больницах. Сейчас время серьёзного международного кризиса, поэтому я пожертвую разным странам мира 5000 аппаратов ИВЛ, в том числе 1000 Соединённому Королевству.