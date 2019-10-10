Dyson закрывает свой проект электромобиля

Dyson решила свернуть свой проект электромобиля после неудачной попытки найти покупателя. Джеймс Дайсон разослал электронные письма с решением прекратить дальнейшие усилия. Компания решила сконцентрироваться на сложной задаче по производству твердотельных батарей, а также на других «фундаментальных» технологиях, таких как системы зрения, робототехника, машинное обучение и искусственный интеллект.

«Автомобильная команда Dyson разработала фантастический автомобиль: они были изобретательны в своем подходе, оставаясь верными нашей философии», - написал Дайсон в электронном письме. «Однако, хотя мы очень старались на протяжении всего процесса разработки, мы просто не можем найти способ сделать его коммерчески жизнеспособным».

Напомним, Dyson должен был представить электромобиль в 2020 году, но в прошлом году дата была перенесена на 2021 год, когда он объявил, что его компания построит завод в Сингапуре. Дайсон дразнил идеей создания целой линейки автомобилей, носящих его имя.