Джон Кармак уходит с поста технического директора Oculus

Джон Кармак объявил, что уйдет с поста технического директора Oculus, чтобы уделять больше времени проекту, близкому его сердцу. Кармак переключает свои усилия с виртуальной реальности на искусственный интеллект или AGI. AGI похож на искусственный интеллект (ИИ) в том, что он сосредоточен на разработке компьютеров и машин, которые могут «учиться», как люди. Стремится симулировать обучение с помощью методов, подобно человеческому мышлению, а не алгоритмов на основе кода.

Кармак теперь называет себя «Victorian Gentleman Scientist». Он будет работать вместе со своим сыном из дома для дальнейшего развития AGI. Также принимая во внимание гениальность Кармака в области компьютерных технологий, он может быть именно тем человеком, который сделает фантастику реальной.