Джон Уик теперь и в Fortnite

Epic решила порадовать фанатов Джона Уика и объявила о новом событии, добавив персонажа и ещё много интересного в игру.

Событие кроссовера делится на две части. Во-первых, появились два скина Джона Уика и различное снаряжение. Также добавили новый режим с ограниченным временем «Wick's Bounty», который включает в себя множество открываемых наград.

Игроки должны остаться в живых и собирать золотые жетоны, уничтожая других охотников за головами. Побеждает первый, кто выполнит приказ, но чем ближе герой к победе, тем большей мишенью он будет для всех остальных.