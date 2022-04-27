E Ink выпустила трехцветную электронную бумагу E Ink Gallery для безопасного цифрового чтения

Компания E Ink, создатель, пионер и мировой коммерческий лидер в области технологии цифровой бумаги, сегодня объявила о запуске E Ink Gallery 3, нового поколения цветной бумаги ePaper для рынков электронных книг и электронных заметок. E Ink Gallery 3 основана на платформе E Ink ACeP Advanced Color ePaper. На этой платформе полноцветная гамма достигается за счет системы чернил с четырьмя частицами: голубой, пурпурный, желтый и белый, что обеспечивает полную цветовую гамму для каждого пикселя.

В E Ink Gallery 3 время обновления черно-белого изображения было увеличено до 350 миллисекунд (мс), быстрый цветной режим — 500 мс, стандартный цветовой режим — 750–1000 мс, а наилучший цвет достигается при 1500 мс. Это существенное улучшение по сравнению с первым поколением E Ink Gallery, в котором время обновления черно-белого изображения составляло две секунды, а обновление цвета — десять секунд. Кроме того, Галерея 3 будет иметь улучшенное разрешение 300 пикселей на дюйм (ppi) по сравнению с более ранними 150 ppi и рабочую температуру 0-50 градусов Цельсия, наравне с черно-белыми электронными книгами.

E Ink Gallery 3 также будет поддерживать ввод с помощью пера в черно-белом режиме с добавлением нескольких других цветов и временем обновления 30 мс. E Ink Gallery 3 будет оснащена новой передней подсветкой E Ink ComfortGaze, которая обеспечивает безопасный просмотр в синем свете.

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