E-Ink запускает E-Ink Kaleido 3, новое поколение технологии цветной печати ePaper

Помимо улучшенной цветопередачи, Kaleido 3 использует E-Ink ComfortGaze, новую технологию переднего освещения, разработанную командой E-Ink Front Light. ComfortGaze был разработан для уменьшения количества синего света, отражаемого поверхностью дисплея, что обеспечивает дополнительный комфорт при чтении. ComfortGaze был разработан для уменьшения количества синего света, отраженного от поверхности дисплея, обеспечивая дополнительный комфорт при чтении благодаря уменьшенному коэффициенту синего света (BLR) и коэффициенту токсичности синего света (BLTF) на 60 процентов и 24 процента соответственно по сравнению к предыдущему поколению дизайна переднего света. Модуль E-Ink Kaleido 3 доступен с панелями различных размеров, включая 7,8-дюймовые, 10,3-дюймовые и 13,3-дюймовые. Скорость отклика рукописного ввода позволяет модулю воспроизводить анимацию и видео, предоставляя новые возможности цифрового чтения и письма в образовательных и профессиональных приложениях.