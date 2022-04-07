E-Ink запускает E-Ink Kaleido 3, новое поколение технологии цветной печати ePaper

Компания E-Ink, пионер и мировой коммерческий лидер в области цифровых бумажных технологий, сегодня объявила о выпуске E-Ink Kaleido 3. Это новое поколение E-Ink Kaleido предлагает более насыщенные цвета, а также 16 уровней оттенков серого и 4096 цветов, идеально подходящих для отображение красочных изображений и информации на устройствах для чтения электронных книг и электронных заметок. Оптимизировав структуру модуля ePaper, E-Ink Kaleido 3 увеличила насыщенность цвета на 30 процентов по сравнению с предыдущим поколением E-Ink Kaleido Plus. E-Ink Kaleido 3 использует технологию E-Ink Print Color ePaper, где массив цветных фильтров (CFA) используется в сочетании с черно-белой пленкой E-Ink Carta, создавая полноцветное устройство для более полной реализации покупок и чтения электронных книг.

Помимо улучшенной цветопередачи, Kaleido 3 использует E-Ink ComfortGaze, новую технологию переднего освещения, разработанную командой E-Ink Front Light. ComfortGaze был разработан для уменьшения количества синего света, отражаемого поверхностью дисплея, что обеспечивает дополнительный комфорт при чтении. ComfortGaze был разработан для уменьшения количества синего света, отраженного от поверхности дисплея, обеспечивая дополнительный комфорт при чтении благодаря уменьшенному коэффициенту синего света (BLR) и коэффициенту токсичности синего света (BLTF) на 60 процентов и 24 процента соответственно по сравнению к предыдущему поколению дизайна переднего света. Модуль E-Ink Kaleido 3 доступен с панелями различных размеров, включая 7,8-дюймовые, 10,3-дюймовые и 13,3-дюймовые. Скорость отклика рукописного ввода позволяет модулю воспроизводить анимацию и видео, предоставляя новые возможности цифрового чтения и письма в образовательных и профессиональных приложениях.
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