Еще невыпущенный процессор Intel Core i9-12900K попал в руки пользователю

Intel пока официально не анонсировала свой новый процессор Core i9-12900K, но он уже продан розничным продавцом. Ожидается, что невыпущенный процессор станет флагманом новой линейки процессоров Intel Alder Lake, что даст шанс отнять корону производительности у AMD.

Пользователю удалось приобрести два процессора i9-12900K в розничной упаковке по цене 610 долларов за каждый процессор. Похожая путаница произошла в начале этого года, когда розничные продавцы начали продавать процессоры Intel Rocket Lake почти за месяц до их запуска. На коробке есть орнамент, но на нем не указана частота процессора и даже количество ядер. Поскольку материнские платы Z690 еще недоступны, процессор без них бесполезен, поэтому на фото пока нельзя публиковать тесты или какую-либо информацию о Core i9-12900K. По слухам, Intel выпустит свои настольные процессоры Alder Lake с флагманским Core i9-12900K в конце этого месяца. Alder Lake будет иметь новейшую гибридную архитектуру Intel: сочетание производительности и эффективности ядер x86. Alder Lake также будет поддерживать DDR5, PCIe Gen 5, Thunderbolt 4 и Wi-Fi 6E.