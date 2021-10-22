Еще невыпущенный процессор Intel Core i9-12900K попал в руки пользователю

Intel пока официально не анонсировала свой новый процессор Core i9-12900K, но он уже продан розничным продавцом. Ожидается, что невыпущенный процессор станет флагманом новой линейки процессоров Intel Alder Lake, что даст шанс отнять корону производительности у AMD.

Пользователю удалось приобрести два процессора i9-12900K в розничной упаковке по цене 610 долларов за каждый процессор. Похожая путаница произошла в начале этого года, когда розничные продавцы начали продавать процессоры Intel Rocket Lake почти за месяц до их запуска. На коробке есть орнамент, но на нем не указана частота процессора и даже количество ядер. Поскольку материнские платы Z690 еще недоступны, процессор без них бесполезен, поэтому на фото пока нельзя публиковать тесты или какую-либо информацию о Core i9-12900K. По слухам, Intel выпустит свои настольные процессоры Alder Lake с флагманским Core i9-12900K в конце этого месяца. Alder Lake будет иметь новейшую гибридную архитектуру Intel: сочетание производительности и эффективности ядер x86. Alder Lake также будет поддерживать DDR5, PCIe Gen 5, Thunderbolt 4 и Wi-Fi 6E.
Комментарии и отзывы Intel Core i9-12900K
MediaTek завоевала 43% рынка мобильных процессоров…
MediaTek завоевала 43% рынка мобильных процессоровВ последние месяцы MediaTek продемонстрировала значительный рост на рынке процессоров для смартфонов — ко…
Intel надеется получить заказы от Apple…
Intel надеется получить заказы от AppleЕще в 2020 году Apple отказалась от процессоров Intel в пользу собственных чипов. Теперь производитель iP…
Qualcomm анонсирует новую технологию RF-фильтра ultraBAW для…
Qualcomm анонсирует новую технологию RF-фильтра ultraBAW дляQualcomm анонсировала новую технологию RF-фильтра Qualcomm ultraBAW для следующего поколения 5G и WiFi. …
Цены на грядущие процессоры Intel Alder Lake…
Цены на грядущие процессоры Intel Alder LakeСписки нескольких процессоров Intel Core 12-го поколения появились на нескольких веб-сайтах Amazon, включ…
Высокопроизводительный процессор для ноутбука Intel Core i9-…
Высокопроизводительный процессор для ноутбука Intel Core i9-Прошло всего 5 месяцев с момента запуска серии Tiger Lake-H (45) 11-го поколения, и уже появилась информа…
Характеристики Qualcomm Snapdragon 898 и MediaTek Dimensity …
Характеристики Qualcomm Snapdragon 898 и MediaTek Dimensity Известный поставщик секретной информации Digital Chat Station раскрыл некоторые ключевые характеристики н…
Intel высмеяла Apple в своём новом рекламном ролике…
Intel высмеяла Apple в своём новом рекламном роликеIntel полностью переделала свою маркетинговую кампанию, чтобы нацелить ее на Apple, поскольку она отказал…
Тестирование флагманского 4-нм процессора MediaTek Dimensity…
Тестирование флагманского 4-нм процессора MediaTek DimensityОжидается, что Qualcomm выпустит новое поколение флагманского процессора Snapdragon 898 в конце этого год…
Обзор INTEL Core i7-11700KF. Тесты, сравнение быстродействия, ручной разгонОбзор INTEL Core i7-11700KF. Тесты, сравнение быстродействия, ручной разгон
Обзор Intel Core i5-11600K. Разгон и тесты встроенной графикиОбзор Intel Core i5-11600K. Разгон и тесты встроенной графики
Лучший бюджетный процессор. Intel Core i3-10100FЛучший бюджетный процессор. Intel Core i3-10100F
Qualcomm представила 5G-новинки в РоссииQualcomm представила 5G-новинки в России
Лучший процессор Intel. Intel Core i5-11400FЛучший процессор Intel. Intel Core i5-11400F
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor