Еще один шаг ко всемирному интернету: SpaceX начала развёртывание спутников Starlink

2019-05-27, Автор - kinder_ggwp; Продукт - SpaceX; [86]
Компания Илона Маска SpaceX приступила к первому этапу программы всемирного Wi-Fi и успешно вывела на орбиту первую партию из 60 спутников Starlink.

Спутники доставили на высоту 550 километров с помощью ракеты-носителя Falcon 9. Вес каждого устройства составляет 227 килограмм, для корректировки своего движения в них установлены электростатические двигатели Холла, работающие на солнечной энергии. В дальнейшем компания хочет запустить на орбиту еще до 12 000 таких спутников. Если всё пройдёт гладко, люди смогут подключиться к интернету SpaceX с любой точки планеты. Скорость соединения при этом составит до 1 Гбит/с — скромно, но масштабно.

Первая ступень каждой задействованной в программе ракеты оснащена многоразовым ускорителем, а это значит, что они будут возвращаться на посадочные места в автоматическом режиме. Такой подход существенно сэкономит бюджет SpaceX.

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