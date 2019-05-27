Еще один шаг ко всемирному интернету: SpaceX начала развёртывание спутников Starlink

Компания Илона Маска SpaceX приступила к первому этапу программы всемирного Wi-Fi и успешно вывела на орбиту первую партию из 60 спутников Starlink.

Спутники доставили на высоту 550 километров с помощью ракеты-носителя Falcon 9. Вес каждого устройства составляет 227 килограмм, для корректировки своего движения в них установлены электростатические двигатели Холла, работающие на солнечной энергии. В дальнейшем компания хочет запустить на орбиту еще до 12 000 таких спутников. Если всё пройдёт гладко, люди смогут подключиться к интернету SpaceX с любой точки планеты. Скорость соединения при этом составит до 1 Гбит/с — скромно, но масштабно. Первая ступень каждой задействованной в программе ракеты оснащена многоразовым ускорителем, а это значит, что они будут возвращаться на посадочные места в автоматическом режиме. Такой подход существенно сэкономит бюджет SpaceX.