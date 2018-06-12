E3 2018: Assassin's Creed Odyssey будет выпущен 5 октября

2018-06-12, Автор - Нияз Дусталев; Продукт - Assassin's Creed Odyssey; [95]
Ubisoft объявила о новой версии франшизы Assassin's Creed, Assassin's Creed Odyssey. Игра будет выпущена 5 октября 2018 года и будет доступна на Xbox One, Xbox One X, PlayStation 4 и ПК.

В течение последних трех лет команда Ubisoft Quebec создала захватывающую новую главу для франшизы Assassin's Creed. В Assassin's Creed Odyssey действие происходит в Древней Греции, мире, богатом мифами и легендами, в пятом веке до нашей эры во время Пелопоннесской войны между Спартой и Афинами. Вы сможете поиграть за Алексиоса или Кассандру, наемники спартанской крови, приговоренные к смерти со стороны их семьи, игроки отправятся в эпическое путешествие и пройдут путь от молодого изгоя к легендарному герою и раскроют правду об их таинственной линии Первой цивилизации.


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