EA Sports UFC 4 - октагон возвращается

Electronic Arts планирует выпустить в течении этого финансового года 14 игр. Среди них четыре спортивных проекта Madden NFL 21, FIFA 21, NHL 21, а также EA Sports UFC 4. Фанаты с нетерпением ждут продолжения файтинга UFC.

EA выпускает игру UFC каждые два года, третья часть вышла в 2018 году, а это значит нам следует ожидать в этом году четвертую часть популярного файтинга. Разработчик возможно сначала выпустит бета-версию игры. На онлайн-событии EA Play Live компания не сообщила ничего о UFC 4, поэтому в данный момент остается ждать официального объявления от EA.