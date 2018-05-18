EA официально анонсировали Battlefield V...

Разработчики подтвердили время проведения мероприятия. Демонстрация Battlefield V начнётся 23 мая в 23:00 по московскому времени.Американский комик и актёр Тревор Ной сообщил, что официальный анонс следующей части Battlefield состоится 23 мая. Вместе с этим он опубликовал ролик, где заходит в знаменитую камеру на карте «Форт Во» из французского дополнения «Они не пройдут» для Battlefield 1, откуда первоначально и стало известно об анонсе на следующей неделе.