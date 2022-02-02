EA заявляет, что Battlefield 2042 не оправдала ожиданий

По большей части последний квартальный отчет EA о прибылях и убытках был положительным. По словам финансового директора Блейка Йоргенсена, издатель игр говорит, что финансовый квартал, закончившийся 31 декабря 2021 года, был «крупнейшим кварталом в истории компании по чистым заказам, базовой прибыльности и получению денежных средств». Такие игры, как Apex Legends и FIFA , продолжают оставаться хитами. Но была одна заметная проблема: Battlefield 2042. «Запуск Battlefield 2042 не оправдал ожиданий, — сказал генеральный директор EA Эндрю Уилсон во время разговора о доходах.

Игра, запущенная в ноябре после задержки в последнюю минуту, была построена на идее масштаба, с гигантскими многопользовательскими сражениями и даже такими функциями, как динамическая погода в виде торнадо. По словам Уилсона, эти амбиции в сочетании с проблемами удаленной разработки игры привели к постоянным проблемам Battlefield 2042. Ранее EA объявила , что откладывает предстоящий сезон игры до лета, что по ее словам, «дает нам время сосредоточиться на улучшении основной игры Battlefield 2042, завершая разработку нашего сезонного контента, чтобы гарантировать, что все это соответствовало нашему стандарту качества". Несмотря на глобальные проблемы с Battlefield 2042, Уилсон говорит, что издатель «полностью привержен реализации всего потенциала этой игры».