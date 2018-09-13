ECDream V6B для любителей компактности

В последнее время компактные компьтеры стали пользоваться повышенным спросом среди пользователей — это позволяет сэкономить место на рабочем столе и получить вполне вменяемую для казуального пользователя производительность. Разработчики ECDream V6B решили соединить компактный компьютер и умную колонку в одно устройство. Теперь продукт может стоять у вас на столе, отнимать лишь немного места и работать сразу как компьютер и как умная колонка. Выглядит решение довольно привлекательно и если у вас есть необходимость в небольшом и недорогом компьютере, то это идеальный вариант. Мощности здесь не очень много, но для обычных целей хватит и этого набора функций. Будем надеяться, что производитель будет работать в этом направлении и дальше, идея очень даже достойная.