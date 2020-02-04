ECS E22 с задвижной камерой

Многие современные пользователи сильно переживают о том, что их взломают и будут использовать веб-камеру для слежки. В целом, это достаточно реалистичный сценарий, ведь если вы не пользуетесь какими-то особенными методами защиты своего личного пространства, то вполне вероятно, что рано или поздно вас действительно могут взломать и просмотреть данные с вашей веб-камеры. У моноблока ECS E22 таких проблем нет, так как веб-камера в этом компьютере задвинута внутрь корпуса и вы сами ее оттуда будете доставать специальным механизмом при необходимости. Стоит отметить, что механизм этот основан на аппаратном элементе и программно, то есть удаленно, никак камеру активировать нельзя. Это значит, что никто без вашего ведома не сможет ее смотреть.