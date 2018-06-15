ECS Liva One Pus SoC очень компактен

Пока рынок обычных компьютеров постепенно умирает, а это можно заметить по статистике, производители компактных решений ликуют и продают массу устройств. Например, новый компьютер ECS Liva One Pus SoC идеально подходит для работы с самым разным контентом, при этом устройство компактное и очень тихое. Такие компьютеры обычно покупают для работы в офисах или дома, ведь они выдают минимальный уровень шума. У вас есть все необходимые порты для подключения периферии, имеется неплохая производительность и прочие мелкие, но весомые преимущества. Думаю, в будущем все компьютеры будут выглядеть именно так. А пока что можно посмотреть на эту новинку и решить нужен ли вам компактный и тихий вариант для работы. Играть в игры на таком компьютере вы точно не будете.