ECS Liva Z2A помещается на ладонь

Некоторое время назад произошел настоящий бум компактных компьютеров и все компании выпускали свои неттопы. Вскоре оказалось, что это крутое решение, вот только стоит дорого и не всем такая штука нужна. Рынок компактных компьютеров резко сократился, а теперь его вновь пытаются вывести на прежний уровень. Например, в продажу поступил компактный компьютер ECS Liva Z2A, который в буквальном смысле умещается на ладошке пользователя. Такой компьютер можно повесить на монитор и не думать о том, что он слишком сильно шумит или издает другие ненужные вам звуки. Цена данной радости пока что не называется, но вполне вероятно, что компьютер будет дорого стоить. Ведь в такой компактный корпус дешево полноценный ПК не засунешь никак.