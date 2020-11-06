ECS представила мини-ПК LIVA One H410

ECS представила тонкий мини-ПК LIVA One H410, обеспечивающий высокую производительность в маленьком корпусе. LIVA One H410 оснащен энергоэффективным процессором Intel Core 10-го поколения и дополнительным модулем Trusted Platform Module. Мини-ПК имеет накопитель M.2 SSD, до 64 Гб оперативной памяти, семь портов USB для подключения периферии, мобильных устройств и других.

ECS LIVA One H410 поддерживает мониторы с разрешением 4K, благодаря разъемам HDMI и DisplayPort. Подключение к сети обеспечивает модуль Wi-Fi 6 с Bluetooth 5.1. Систему можно установить на заднюю панель монитора с помощью крепления VESA. Информация о стоимости и доступности не объявлены.