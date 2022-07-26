ECS представляет мини-ПК LIVA One H610…

LIVA one H610 поддерживает до трех различных выходов, включая HDMI, DisplayPort и VGA с поддержкой разрешения 4K. Также есть порты USB 3.2 Gen1, USB 2.0, USB 3.2 Gen 2, Gigabit LAN.
ECS LIVA One H610 оснащен памятью DDR4 с максимальной емкостью до 64 ГБ и поддерживает расширение через разъем M.2 для удовлетворения любых потребностей. Производительность обеспечивает платформа Intel с процессорами 12-го поколения LGA1700.
LIVA One H610 оснащен интерфейсом M.2 2280 SATA/PCIe для расширения памяти.
Стоимость мини-ПК не раскрыта.