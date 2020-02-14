EK-Vardar X3M 120ER для вашего ПК

Компания EK, которая активно продает свои системы водяного охлаждениям, официально представила новые вентиляторы EK-Vardar X3M 120ER, которые подходят для установки как в корпус вашего компьютера, так и на радиатор системы охлаждения. Вентилятор, как вы уже догадались из названия, может похвастаться диаметром лопастей в 120 мм, плюс у него есть подсветка и возможность регулировать обороты в зависимости от температуры того или иного компонента системы. В этом нет ничего удивительного, так как такая функция есть буквально у любого более-менее продвинутого продукта, но все равно приятно. Кроме того, вентилятор EK-Vardar X3M 120ER, естественно, оборудован яркой подсветкой, которая отлично справляется с поставленными задачами.