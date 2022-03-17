EK Water Blocks объявила о выпуске гибкого течеискателя EK-Loop Leak Tester Flex

EK, производитель оборудования для жидкостного охлаждения премиум-класса, выпустила новый течеискатель, предназначенный для жидкостного охлаждения ПК. EK-Loop Leak Tester Flex — это быстрый и безопасный способ проверки возможных утечек в индивидуальном контуре водяного охлаждения. В то время как традиционные проверки на утечки работают медленно и требуют реальных утечек жидкости для диагностики проблемы. Использование воздуха в качестве теста на наличие утечек делает работу намного быстрее, менее грязной и в конечном счете практичной.

Традиционное испытание на герметичность требует, чтобы пользователь заполнил весь контур охлаждающей жидкостью, обернул соединения бумажными полотенцами и ждал несколько часов, постоянно проверяя, не влажные ли бумажные полотенца. При воздушном тестировании с помощью течеискателя пользователю не нужно заполнять контур, что позволяет значительно упростить разборку в случае утечки компонента, намного меньше рисков для комплектующих ПК.

EK-Loop Leak Tester Flex имеет гибкую трубку на одном конце, что позволяет легко добраться до любого порта в вашей петле и не нагружать его при перекачивании. Он оснащен поворотным соединительным портом с наружной резьбой G1/4", поэтому его можно напрямую ввинтить в любой стандартный порт G1/4" контура жидкостного охлаждения. Другой конец соединен с обратным клапаном, который гарантирует, что воздух не будет выходить через сам тестер. В комплект также входит небольшой насос для повышения давления в контуре.

Манометр, установленный сверху, изготовлен специально для испытаний контура жидкостного охлаждения и четко указывает безопасное давление для испытаний. Во избежание повреждения контура жидкостного охлаждения поддерживайте давление только в заданной зоне, отмеченной на манометре. Перед использованием EK-Loop Leak Tester Flex прочитайте руководство пользователя.