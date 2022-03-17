EK Water Blocks объявила о выпуске гибкого течеискателя EK-Loop Leak Tester Flex

EK, производитель оборудования для жидкостного охлаждения премиум-класса, выпустила новый течеискатель, предназначенный для жидкостного охлаждения ПК. EK-Loop Leak Tester Flex — это быстрый и безопасный способ проверки возможных утечек в индивидуальном контуре водяного охлаждения. В то время как традиционные проверки на утечки работают медленно и требуют реальных утечек жидкости для диагностики проблемы. Использование воздуха в качестве теста на наличие утечек делает работу намного быстрее, менее грязной и в конечном счете практичной.

Традиционное испытание на герметичность требует, чтобы пользователь заполнил весь контур охлаждающей жидкостью, обернул соединения бумажными полотенцами и ждал несколько часов, постоянно проверяя, не влажные ли бумажные полотенца. При воздушном тестировании с помощью течеискателя пользователю не нужно заполнять контур, что позволяет значительно упростить разборку в случае утечки компонента, намного меньше рисков для комплектующих ПК.

EK-Loop Leak Tester Flex имеет гибкую трубку на одном конце, что позволяет легко добраться до любого порта в вашей петле и не нагружать его при перекачивании. Он оснащен поворотным соединительным портом с наружной резьбой G1/4", поэтому его можно напрямую ввинтить в любой стандартный порт G1/4" контура жидкостного охлаждения. Другой конец соединен с обратным клапаном, который гарантирует, что воздух не будет выходить через сам тестер. В комплект также входит небольшой насос для повышения давления в контуре.

Манометр, установленный сверху, изготовлен специально для испытаний контура жидкостного охлаждения и четко указывает безопасное давление для испытаний. Во избежание повреждения контура жидкостного охлаждения поддерживайте давление только в заданной зоне, отмеченной на манометре. Перед использованием EK-Loop Leak Tester Flex прочитайте руководство пользователя.

Комментарии и отзывы EK-Loop Leak Tester Flex
Rambus поставляет контроллер PCIe 6.0 следующего поколения…
Rambus поставляет контроллер PCIe 6.0 следующего поколенияRambus, ведущий поставщик микросхем и микросхем IP сегодня объявила о выпуске своего контроллера PCI Expr…
Гарнитура HalfDive VR предназначена для использования в лежа…
Гарнитура HalfDive VR предназначена для использования в лежаТокийская компания, выпустила гарнитуру виртуальной реальности, получившая название HalfDive, заявляет, ч…
FUNET и SUNET передают данные со скоростью 400 Гбит/с на рек…
FUNET и SUNET передают данные со скоростью 400 Гбит/с на рекADVA сегодня объявила, что CSC — ИТ-центр науки, который управляет сетью финских университетов и исследов…
Tachyum выбран для проекта по созданию Zettaflop с искусстве…
Tachyum выбран для проекта по созданию Zettaflop с искусствеСегодня компания Tachyum объявила о том, что Словацкая Республика выбрала ее для участия в последнем пред…
Почувствуйте VR-объекты и сенсорные поверхности в виртуально…
Почувствуйте VR-объекты и сенсорные поверхности в виртуальноВиртуальная реальность используется теми, кто хотел бы иметь возможность прикасаться к VR-объектам и чувс…
Akamai - умная бутылка для воды с цветным светодиодным диспл…
Akamai - умная бутылка для воды с цветным светодиодным дисплAkamai, безусловно является самой умной бутылкой для воды в настоящее время на рынке и оснащена множество…
Италия создает фонд для производства микросхем стоимостью 4 …
Италия создает фонд для производства микросхем стоимостью 4 Поскольку Intel до сих пор не объявила, где в Европе они откроют завод следующий раз, Италия теперь пытае…
Samsung собирается превзойти гиперэкран LG Mercedes EQS с со…
Samsung собирается превзойти гиперэкран LG Mercedes EQS с соSamsung начала разработку собственной технологии OLED-дисплеев с двумя стеками, чтобы противостоять техно…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor