EK начинает продажу готовых игровых ПК на Ryzen

Все системы основаны на материнской плате MSI и видеокартах NV, памяти G.Skill и основой будет Ryzen 2000.-EK: Если вы не впечатлены нашим стандартным предложением ПК, вы можете полностью настроить свою игровую платформу. Каждая из предлагаемых конфигураций является базой для ПК вашей мечты. Вы можете выбрать каждый основной компонент для вашего идеального игрового ПК, который будет соответствовать вашим потребностям. Вы можете выбрать материнскую плату, графическую карту, ОЗУ, блок питания, SSD, жесткий диск или и то, и другое. Доступно большое количество компонентов, в том числе недавно выпущенные процессоры AMD® Ryzen второго поколения.