EK выпускает Velocity PreciseMount монтажный механизм для водоблоков

2020-04-09, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - EK-Quantum Velocity PreciseMount; [61]
EK Water Blocks, производитель оборудования для водяного охлаждения премиум-класса, выпускает гладкие матовые черные наборы PreciseMount, универсальный монтажный механизм для водоблоков. Этот монтажный комплект содержит все необходимые детали для монтажа EK-Quantum Velocity и в настоящее время поддерживает все сокеты Intel, AMD и Intel HEDT. Также предлагает быструю и простую установку, и обеспечивает превосходную производительность.

В комплект PreciseMount входят:

  • M4 Пластиковые шайбы 0,8 мм (5 шт.)
  • M4 Резьбовые винты с накатанной головкой (4 шт.)
  • Пружины (4 шт.)
  • Резьбовые гайки для пальцев LGA-115x и AMD4 M4 (4 шт.)
  • Резьбовые монтажные шпильки LGA-20xx M4 (4 шт.)
  • Дополнительный Jet Plate J2
  • Allen Key 2.5 мм

Поддерживаемые сокеты:

  • Intel LGA-1150/1151/1155/1156
  • Intel LGA-2011 (-3)
  • Intel LGA-2066
  • AMD AM4
Набор PreciseMount не включает в себя задние пластины, так как они продаются отдельно.

Цена:

EK-Quantum Velocity PreciseMount - никель доступен за 8,90 € (732 ₽), а EK-Quantum Velocity PreciseMount - черный за 13,90 € (1143₽).

Комментарии и отзывы EK-Quantum Velocity PreciseMount
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