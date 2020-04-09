EK выпускает Velocity PreciseMount монтажный механизм для водоблоков

EK Water Blocks, производитель оборудования для водяного охлаждения премиум-класса, выпускает гладкие матовые черные наборы PreciseMount, универсальный монтажный механизм для водоблоков. Этот монтажный комплект содержит все необходимые детали для монтажа EK-Quantum Velocity и в настоящее время поддерживает все сокеты Intel, AMD и Intel HEDT. Также предлагает быструю и простую установку, и обеспечивает превосходную производительность.

В комплект PreciseMount входят:

M4 Пластиковые шайбы 0,8 мм (5 шт.)

M4 Резьбовые винты с накатанной головкой (4 шт.)

Пружины (4 шт.)

Резьбовые гайки для пальцев LGA-115x и AMD4 M4 (4 шт.)

Резьбовые монтажные шпильки LGA-20xx M4 (4 шт.)

Дополнительный Jet Plate J2

Allen Key 2.5 мм

Поддерживаемые сокеты:

Intel LGA-1150/1151/1155/1156

Intel LGA-2011 (-3)

Intel LGA-2066

AMD AM4

Цена:

Набор PreciseMount не включает в себя задние пластины, так как они продаются отдельно.EK-Quantum Velocity PreciseMount - никель доступен за 8,90 € (732 ₽), а EK-Quantum Velocity PreciseMount - черный за 13,90 € (1143₽).