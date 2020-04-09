EK выпускает Velocity PreciseMount монтажный механизм для водоблоков

EK Water Blocks, производитель оборудования для водяного охлаждения премиум-класса, выпускает гладкие матовые черные наборы PreciseMount, универсальный монтажный механизм для водоблоков. Этот монтажный комплект содержит все необходимые детали для монтажа EK-Quantum Velocity и в настоящее время поддерживает все сокеты Intel, AMD и Intel HEDT. Также предлагает быструю и простую установку, и обеспечивает превосходную производительность.
В комплект PreciseMount входят:
- M4 Пластиковые шайбы 0,8 мм (5 шт.)
- M4 Резьбовые винты с накатанной головкой (4 шт.)
- Пружины (4 шт.)
- Резьбовые гайки для пальцев LGA-115x и AMD4 M4 (4 шт.)
- Резьбовые монтажные шпильки LGA-20xx M4 (4 шт.)
- Дополнительный Jet Plate J2
- Allen Key 2.5 мм
Поддерживаемые сокеты:
- Intel LGA-1150/1151/1155/1156
- Intel LGA-2011 (-3)
- Intel LGA-2066
- AMD AM4