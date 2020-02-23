В экосистеме компании Xiaomi появился полезный гаджет для здоровья. Это портативный кардиограф под названием Hipee WeCardio, который можно приобрести на AliExpress.

Это компактное устройство без всяких проводов, которую всегда можно носить с собой в кармане или рюкзаке. Весит гаджет Xiaomi Hipee WeCardio всего 33 грамм.

Xiaomi Hipee WeCardio умеет контролировать частоту сердечных сокращений и снимать электрокардиограмму. Для этого нужно скачать специальное приложение и подключить Xiaomi Hipee WeCardio по Bluetooth к смартфону.

В приложении можно установить обмен данными, чтобы родные могли следить за здоровьем своих родственников или родителей.

ЭКГ-монитор Xiaomi Hipee WeCardio можно приобрести на AliExpress за 85 долларов.