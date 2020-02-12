ELARI представила 5 новинок для умного дома

ELARI Smart T&H Sensor — датчик температуры и влажности воздуха

Компания ELARI расширяет ассортимент устройств для «умного» дома и представляет новинки, разработанные в рамках партнерства с крупнейшей международной AI+IOT платформой Tuya. В новую линейку вошли ZigBee-датчик температуры и влажности воздуха ELARI Smart T&H Sensor, ZigBee-датчик открытия дверей, окон и ящиков ELARI Smart Door Sensor, а также инфракрасный ZigBee-датчик движения ELARI Smart Motion Sensor, ZigBee-кнопка безопасности ELARI Smart Button и «умный» контроллер для управления устройствами ZigBee ELARI Smart ZigBee Gateway. Все новинки уже можно приобрести.«Умные» датчики ELARI позволяют настроить персонализированные автоматические сценарии для управления температурой, влажностью воздуха, открытием и закрытием дверей, окон и ящиков, а также другими функциями. При подключении к платформе ELARI SmartHome с помощью контроллера ELARI Smart ZigBee Gateway система будет отправлять пользователю push-уведомления. Чтобы автоматизировать свет, достаточно беспроводного переключателя Wireless RF Switch и «умных» лампочек. Протокол ZigBee позволяет снизить энергопотребление, а построение сети MASH-типа значительно увеличивает зону покрытия. Данное решение идеально в местах с нестабильным покрытием Wi-Fi, так как автоматизация и взаимодействие ZigBee-устройств сохранятся при отключении интернета.Поддерживать идеальный климат дома стало еще проще. ZigBee-датчик температуры и влажности воздуха ELARI Smart T&H Sensor определяет показатели температуры и влажности воздуха в помещении. В случае изменения температуры или влажности воздуха он может оповестить пользователя через бесплатное приложение ELARI SmartHome. С помощью датчиков можно настроить автоматизацию управления другими устройствами: например, кондиционером, обогревателем, увлажнителем. Настройте комфортную температуру и уровень влажности, а «умные» устройства ELARI будут поддерживать их для вас.

ELARI Smart Door Sensor — датчик для двери

Безопасность превыше всего! ELARI Smart Door Sensor отправит пользователю оповещение при открытии входной двери в квартиру или автоматически включит свет при открытии двери в комнату. Если датчик «связан» с «умной» камерой, то она в этот момент автоматически начнет запись. Кроме того, устройство можно установить на окно, ящик или сейф.

ELARI Smart Motion Sensor — датчик движения

Чувствует каждое движение внутри помещения. ELARI Smart Motion Sensor устанавливается в помещении и реагирует на любое движение людей и животных, о чем оповестит вас в режиме охраны. Он автоматически включит свет, когда вы войдете в комнату, и выключит, когда вы из нее выйдете.

ELARI Smart Button — кнопка безопасности

ZigBee-кнопка безопасности ELARI Smart Button позволяет управлять сценариями вашего «умного» дома, включать и выключать «умные» лампочки без использования проводов. ELARI Smart Button может быть установлена абсолютно в любом месте: она способна не только активировать охрану, но и выполнять функцию тревожной кнопки или дверного звонка, присылая уведомления на ваш смартфон.

ELARI Smart ZigBee Gateway — центр управления

Контроллер ELARI Smart ZigBee Gateway является центром управления устройствами ZigBee. Благодаря ему ZigBee-устройства подключаются к бесплатной платформе ELARI SmartHome и могут взаимодействовать с другими устройствами с помощью автоматизации.