EM-Smart One: первая портативная машина для лазерной маркировки коммерческого назначения

Лазерная маркировка - это популярный, эффективный и очень безопасный процесс, который позволяет наносить широкий спектр маркировок на различные материалы. Как один из популярных методов ведения бизнеса, который является очень привлекательным, требовательным и рентабельным, он был принят во многих отраслях по всему миру. EM-Smart One, флагманский продукт 3Plasers , больше всего подходит для персонализации подарков, сувениров, изделий ручной работы, логотипов, брендов и т. д.

В настоящее время это самая маленькая в мире маркировочная машина с волоконным лазером мощностью 20 Вт. В частности, это первая лазерная установка, сочетающая в себе портативный вес и размер, а также коммерческую мощность.

В EM-Smart One используются только оригинальные детали, лазерный источник RAYCUS, программное обеспечение для маркировки BJJGZ, головка сканера SINO-GALVO, чтобы обеспечить отличные рабочие характеристики, включая более высокую скорость и точность маркировки как металлических, так и пластиковых деталей, а также камни, кожа и дерево с покрытием. И по сравнению с тяжелыми традиционными механическими машинами, эта лазерная машина не потребляет много энергии.