EM-Smart One: первая портативная машина для лазерной маркировки коммерческого назначения

В настоящее время это самая маленькая в мире маркировочная машина с волоконным лазером мощностью 20 Вт. В частности, это первая лазерная установка, сочетающая в себе портативный вес и размер, а также коммерческую мощность.
В EM-Smart One используются только оригинальные детали, лазерный источник RAYCUS, программное обеспечение для маркировки BJJGZ, головка сканера SINO-GALVO, чтобы обеспечить отличные рабочие характеристики, включая более высокую скорость и точность маркировки как металлических, так и пластиковых деталей, а также камни, кожа и дерево с покрытием. И по сравнению с тяжелыми традиционными механическими машинами, эта лазерная машина не потребляет много энергии.