EMUI 10 на базе Android Q

2019-06-29, Автор - Мария Шмелева; Продукт - EMUI 10 на базе Android Q; [99]
Наиболее кардинальных изменений претерпело приложение камеры. В нем поменялись полностью все иконки и шрифты. Huawei после нескольких лет всё же отказалась от фирменного стиля Leica. Переключение между режимами съемки и управление приближением стало более плавным. Из новых функций появились фильтры для фотографий с возможностью регулировки их интенсивности. Система управления разрешениями для приложений была полностью переработана в соответствии с тем, что компания Google показала в бета-версиях Android Q. Например, при запросе программы к камере, микрофону или другому параметру можно дать постоянный или одноразовый доступ. В EMUI 10 компания Huawei использовала стандартную систему жестов из Android Q. Анимация переключения между запущенными приложениями стала заметно плавнее, быстрее и с более приятной физикой.


Комментарии и отзывы EMUI 10 на базе Android Q
Кнопочный телефон Philips E289 и его фун...
Кнопочный телефон Philips E289 и его фунАппарат имеет возможность работать с двумя SIM-картами, причем поддерживается связь LTE. Также телефон им...
Новый аппарат Nubia X...
Новый аппарат Nubia XЭлектронная начинка гаджета базируется на прошлогоднем флагманском чипсете Qualcomm Snapdragon 845. За пи...
Новый профессиональный монитор U2790PQU ...
Новый профессиональный монитор U2790PQU Для подключения U2790PQU к источнику сигнала можно использовать разъёмы HDMI 2.0, HDMI 1.4 и DisplayPort ...
Финальная версия HongMeng OS не выйдет в...
Финальная версия HongMeng OS не выйдет вВчера в сети появилась информация о начале работы официального сайта новой операционной системы HongMeng,...
Мощная новинка Nubia X 5G...
Мощная новинка Nubia X 5GГлавным изменением Nubia X 5G стало использование флагманского процессора Snapdragon 855 вместо прошлогод...
Chuwi LapBook Plus и его функции...
Chuwi LapBook Plus и его функцииУльтрабук оснастили дисплеем диагональю 15,6 дюйма с разрешением 4K, поддержкой HDR и 100-процентным охва...
Samsung Galaxy Watch Active 2 ...
Samsung Galaxy Watch Active 2 Galaxy Watch Active 2 будут представлены в двух размерах: 40 и 44 мм. Ожидается, что гаджет с 1,5 ГБ опер...
Складной смартфон Huawei Mate X выйдет в...
Складной смартфон Huawei Mate X выйдет вКомпания Huawei поделилась планами по выпуску своих грядущих флагманских смартфонов. Итак, модель Huawei ...


Обзор Defender X362. Акустическая 2.1 система для вашего дома Обзор Defender X362. Акустическая 2.1 система для вашего дома
Обзор ADATA P16750. Внешний аккумулятор на 16750 мАч Обзор ADATA P16750. Внешний аккумулятор на 16750 мАч
Обзор HARPER HB-306. Беспроводные наушники с микрофоном Обзор HARPER HB-306. Беспроводные наушники с микрофоном
Обзор Trust Trino. Веб-камера с микрофономОбзор Trust Trino. Веб-камера с микрофоном
Обзор Rombica mysound BH-11. Беспроводные наушники с MP3-плееромОбзор Rombica mysound BH-11. Беспроводные наушники с MP3-плеером
Lenovo представила новую линейку ноутбук...
Lenovo представила новую линейку ноутбукКаким должен быть ноутбук для малого и среднего бизнеса? Мобильным, чтобы было удобно переносить его с ме...
Предварительный обзор Cooler Master GM21...
Предварительный обзор Cooler Master GM21Сегодня мы поговорим о новом мониторе Cooler Master GM219-30, который удивил нас не только своим привлека...
Huawei рассказала про развитие 5G сети в...
Huawei рассказала про развитие 5G сети в27 июня в Москве прошла пресс-конференция компании HUAWEI, которая была посвящена перспективам развития 5...
Предварительный обзор ASUS VA326HR. Стра...
Предварительный обзор ASUS VA326HR. СтраОбычно мы хвалим мониторы от компании ASUS, так как они действительно получаются достойными и могут порад...
Обзор Heavy Rain. Спустя девять лет...
Обзор Heavy Rain. Спустя девять летСтоит понимать, что далеко не у всех геймеров есть игровая приставка. И, соответственно, если у вас не бы...
ПАО «Ростелеком» показала журналистам и ...
ПАО «Ростелеком» показала журналистам и Один из 20 колл-центров ПАО «Ростелеком» пригласил журналистов и блогеров принять участие в большом блог-...
Предварительный обзор ASUS VP348QG. Крут...
Предварительный обзор ASUS VP348QG. КрутСегодня мы поговорим о достаточно привлекательном мониторе ASUS VP348QG, который выглядит стильно и может...
Обзор Failed State. Шикарная атмосфера...
Обзор Failed State. Шикарная атмосфераДовольно редко на глаза попадаются игры от независимых разработчиков, которые действительно выглядят прив...
Предварительный обзор Chuwi LapBook Plus...
Предварительный обзор Chuwi LapBook PlusУ китайских производителей есть большое преимущество — они спокойно могут выпускать мощные решения за дос...
Обзор WGT Gold. Стильный мобильный гольф...
Обзор WGT Gold. Стильный мобильный гольфДовольно часто спортивные симуляторы оказываются пустышками — разработчики просто хотят быстро заработать...
Обзор The Sinking City. Отличный хоррор...
Обзор The Sinking City. Отличный хоррорПоиграв некоторое время в The Sinking City я понял, что ничего лучше в данном жанре еще не видел. Шикарны...
Предварительный обзор Huawei MediaPad M6...
Предварительный обзор Huawei MediaPad M6Официально представлен планшетный компьютер Huawei MediaPad M6, который не только выглядит достаточно при...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor