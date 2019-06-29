EMUI 10 на базе Android Q

Наиболее кардинальных изменений претерпело приложение камеры. В нем поменялись полностью все иконки и шрифты. Huawei после нескольких лет всё же отказалась от фирменного стиля Leica. Переключение между режимами съемки и управление приближением стало более плавным. Из новых функций появились фильтры для фотографий с возможностью регулировки их интенсивности. Система управления разрешениями для приложений была полностью переработана в соответствии с тем, что компания Google показала в бета-версиях Android Q. Например, при запросе программы к камере, микрофону или другому параметру можно дать постоянный или одноразовый доступ. В EMUI 10 компания Huawei использовала стандартную систему жестов из Android Q. Анимация переключения между запущенными приложениями стала заметно плавнее, быстрее и с более приятной физикой.