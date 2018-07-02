EVGA BR Series для сборки вашего ПК

Компания EVGA выпустила в свет свои собственные блоки питания. Линейка получила название EVGA BR Series, это довольно интересный продукт, который понравится ценителям высокой мощности за адекватные деньги. Собственно, это большое преимущество, ведь на сегодняшний день именитые производители просят внушительные средства за свою продукцию. Максимальная мощность блока питания новой линейки составляет 700 Вт, этого хватит для сборки мощного игрового или рабочего компьютера. Для процессора под разгоном и одной видеокарты этого хватит с запасом, так что производитель все сделал правильно. Будем надеяться, что стоимость продукта для рынка России будет не очень высокой. Тогда отечественные геймеры смогут с большим удовольствием собирать свои компьютеры и экономить средства.