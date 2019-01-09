Эффективные методы управления продуктом

Уникальный авторский онлайн-курс Олега Якубенкова предлагает эффективный инструментарий помогающий решать разнообразные виды задач в процессе всех этапов развития продукта: от формирования идей до подбора product/market fit или масштабирования. Такое онлайн обучение может быть полезно для предпринимателей, аналитиков, маркетологов и студентов. Посещая продакт менеджер курсы, слушатели получают комплекс необходимых знаний, которые позволят овладеть основами продуктовой аналитики.

В отличие от традиционных университетских учебных программ, оторванных от практики, данные занятия максимально приближены к действительности. Этот курс позволяет превращать сухую статистику и массу цифр в конкретные примеры реальных задач, с которыми встречаются продакт менеджеры в своей деятельности. Особенностью такого онлайн обучения является:

Обработка реальных массивов данных. Слушатели рассматривают конкретные объемы информации в системе продуктовой аналитики Amplitude. Они смогут следить за поведенческими реакциями потребителей, оценивая потенциальные возможности отдельных функций продуктов, а также определять характеристики лояльной аудитории.

Интерактивное решение практических задач, с постепенным выстраиванием полной, исчерпывающей и адекватной модели развития продуктов. После выполнения задания можно узнать верный ответ и получить развернутые объяснения возможных ошибок и недочетов в выполненной работе.

Сценарный подход помогает превратить процесс обучения в захватывающий квест, позволяя лучше запомнить предлагаемый материал.

В ходе занятий слушатели смогут изучать предлагаемые материалы и выполнять поставленные задания. Они имеют возможность сравнивать свои результаты с работами иных участников курса. Здесь дается много информации, требующей неспешного осмысления и анализа. Тут предлагается множество задач, которые требуют от слушателей определенных временных затрат и напряжения интеллектуальных возможностей.

Слушатели курса получают возможность пройти собеседования в известных мировых IT компаниях. Устроившись на работу в одну из фирм-партнеров можно получить компенсацию всей стоимости обучения. Преимуществом данного курса является и доступ участников к закрытому сообществу продуктовых аналитиков, интернет-маркетологов, продакт менеджеров и предпринимателей из разных компаний. Это позволяет завязать полезные знакомства и связи, открывающие перспективы к последующему карьерному росту.