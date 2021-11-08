Экшен-ролевая игра Resist VR выйдет 11 ноября

VR-геймеры, ищущие новую ролевую игру, могут быть заинтересованы в новой игре Resist VR, которая будет запущена на платформе Oculus Quest 11 ноября 2021 года. Resist будет доступна исключительно в Quest платформе с поддержкой как оригинальные гарнитуры виртуальной реальности Quest, так и гарнитуры виртуальной реальности второго поколения. Новая игра VR RPG поддерживает масштабирование помещений, и вы можете играть сидя или стоя в зависимости от ваших предпочтений. Игра была разработана командой Binary Mill и имеет возрастной рейтинг 12+.

Мрачное будущее. Авторитарный режим. Сказка о насилии, интригах и надеждах. Покачивайтесь с высоких небоскребов и сражайтесь со смертоносными врагами, сражаясь за освобождение своего города от зла, которое его пожирает. Вы поклонитесь силам угнетения? Или у вас не хватит сил сопротивляться? Resist - это однопользовательская ролевая игра, разработанная специально для Quest. Благодаря кинетической системе поворота, напряженным боям и полностью захватывающему сюжету Resist - это опыт виртуальной реальности, которого вы так долго ждали.