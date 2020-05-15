Экшн-игра No Straight Roads появится в следующем месяце на консолях

No Straight Roads - уникальная и динамичная музыкальная приключенческая игра, основой которой является музыка и звук. Освободите Vinyl City от злодеев с помощью музыки. В игре доступны два персонажа Mayday и Zuke, обладающие уникальным музыкальным оружием и способностями.

Версия игры для Nintendo Switch и Xbox One, а также на ПК и PlayStation 4 будет выпущена 30 июня. Версия Nintendo Switch будет включать поддержку некоторых функций, таких как, совместная игра трех игроков, поддержка сенсорного экрана и многое другое.