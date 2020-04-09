Экшн-камера Rich S222 с гидроизоляцией

2020-04-09, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Rich S222; [100]
Экшен-камеру Rich S222 можно носить на руке как часы, благодаря комплектному ремешку.

Rich S222 оснастили водонепроницаемым корпусом до 30 метров и магнитным коннектором.

За автономность экшен-камеры Rich S222 отвечает аккумулятор на 900 мАч. Rich S222 получила 8 мегапиксельную камеру с сенсором OmniVision OV2718, которая имеет 6 линз и светосилу светосилу f/1.8.

Экшен-камера умеет записывать видео в разрешении Full HD с углом охвата 153 градусов. Ещё в камере есть модуль Wi-Fi для подключения к смартфону и слот для карты памяти microSD до 32 ГБ.

Rich S222 можно будет приобрести на AliExpress за 64 доллара.

Комментарии и отзывы Rich S222
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