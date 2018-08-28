Экодом на колесах. Концепт прицепа Coco.

Немецкий автопроизводитель Dethleffs представила свой новый прицеп Coco с солнечными батареями на крыше с аккумуляторными батареями на 80 кВт-ч как часть новой концепции, добавив электрический привод для снижения требований буксировки.

За счет данной конструкции, прицеп превращается в мобильную и тихую электростанцию когда она она стоит стоянке. Как заявляют конструкторы прицеп может перевозить до 900 килограммов. Так же во время буксировки, прицеп помогает водителю уменьшая тягу, как бы немного толкая вперед, за счет чего снижает нагрузку. Стоимость прицепа пока не известна, так как является всего лишь концептом.